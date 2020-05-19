Ankara'da Sokak kısıtlamasında 4. gün

Korona virüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona eriyor.

Altıncı kez uygulanan sokak kısıtlamasında İstanbul sabah saatlerinde yine sakindi.. Kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri kısıtlamay uymayan, muaf olmadığı halde sokağa çıkanları denetledi.

Market, bakkal ve kasaplar da bugün yine sabah 10’da hizmet vermeye başladı. Yollar sakin olsa da alışveriş yapmak isteyenler market önlerinde yoğunluğa neden oldu. Saatler 16’yı gösterdiğinde iş yerleri kepenkleri kapattı. Ancak fırınlar ve tatlı üretiminin yapılıp satıldığı iletmeler çalışmaya devam ediyor. Lokanta ve restoranlar da sadece paket servis şeklinde hizmet veriyor

Cuma gece yarısı başlayan kısıtlama saatler 24’ü gösterdiğinde sona erecek.