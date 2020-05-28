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Çay Toplamada Yeni Önlem! Benzinli motorlar yasak
Benzinle çalışan çay toplama motorları çay bitkisinde egzoz gazı bıraktığı gerekçesiyle yasaklandı.
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Doğu Karadeniz’de salgın dolasıyla oluşan işçilik sorununu gidermeye çalışan çay müstahsilleri, çay toplama motorlarına başvurdu.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından çıkartılan kararla benzinli ve elektrikli olmak üzere ikiye ayrılan çay toplama motorlarından benzinle çalışanlar, çay bitkisi üzerinde egzoz gazı kalıntıları bıraktığı gerekçesiyle yasaklandı. 27 Mayıs 2020 tarihli karar tüm çay fabrikalarına üreticilere bilgi verilmek üzere tebliğ edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz