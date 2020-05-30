THY 4 haziran’da uçuşlara başlıyor! Kurallara Dikkat

Normalleşme süreci kapsamında uçak seferleri de yeniden başlıyor. Ülkemizde normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte turizmde beklenen kısıtlamalar da belli şartlar dahilinde genişletilmeye başlandı.

Türk Hava Yolları , yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu. Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.