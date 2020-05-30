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3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz