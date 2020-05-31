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Ankara normalleşiyor! 1 haziran’da pek çok şey değişiyor - Haberler Ankara

Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor. 1 Haziran itibarıyla pek çok şey değişiyor.

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Türkiye artık normalleşme sürecine girdi. Peki 1 haziran itibarıyla hayatımızda neler değişecek? Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor.

Ankara normalleşiyor! 1 haziran’da pek çok şey değişiyor

İşte detaylar ;

- Sürücü kursları pazartesi itibarıyla açılıyor

- Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalkıyor

- Kamu personeli işe geri dönüyor

- Restoran ve çay bahçeleri açılıyor

- Plajlar, milli parklar faaliyete geçiyor

- Spor salonları kapılarını açıyor

- Eczaneler normale dönüyor

- Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı faaliyete geçiyor

- Halı saha ve tenis kortları da vatandaşına hizmetine açılıyor

- Kütüphaneler faaliyete başlıyor

- Dinlenme tesisleri hizmete giriyor

- Deniz turizmi kısıtlaması kalkıyor

- Yargısal faaliyet başlıyor
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