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Ankara normalleşiyor! 1 haziran’da pek çok şey değişiyor - Haberler Ankara

Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor. 1 Haziran itibarıyla pek çok şey değişiyor.