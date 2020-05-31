Ankara normalleşiyor! 1 haziran’da pek çok şey değişiyor - Haberler Ankara
Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor. 1 Haziran itibarıyla pek çok şey değişiyor.
Türkiye artık normalleşme sürecine girdi. Peki 1 haziran itibarıyla hayatımızda neler değişecek? Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor.
Ankara normalleşiyor! 1 haziran’da pek çok şey değişiyor
İşte detaylar ;
- Sürücü kursları pazartesi itibarıyla açılıyor
- Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalkıyor
- Kamu personeli işe geri dönüyor
- Restoran ve çay bahçeleri açılıyor
- Plajlar, milli parklar faaliyete geçiyor
- Spor salonları kapılarını açıyor
- Eczaneler normale dönüyor
- Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı faaliyete geçiyor
- Halı saha ve tenis kortları da vatandaşına hizmetine açılıyor
- Kütüphaneler faaliyete başlıyor
- Dinlenme tesisleri hizmete giriyor
- Deniz turizmi kısıtlaması kalkıyor
- Yargısal faaliyet başlıyor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz