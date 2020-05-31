Ankara ve 14 ilde sessiz hafta sonu - Video Haber
48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü. 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta yollar yine boştu. Bu gece sona erecek uygulama sırasında güvenlik ekipleri aralıksız mesai yaptı. Cuma gece yarısı başlayan ve 15 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece sona eriyor.
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da sürdü. Ankara ve 13 Büyükşehir ve Zonguldak’ta cadde, sokak ve sahiller boşaldı.
Kısıtlamanın ikinci gününde Ankara ve İstanbul’da yollar boştu. Pazar yoğunluğuyla ünlü noktalar ıssız kaldı. Kısıtlama boyunca polis ekipleri de aralıksız mesai yaptı. Çoğunluk kurallara uydu ama bu uyarıları dikkate almayanlar da vardı. Muaf olmadığı halde dışarı çıkanlara ceza kesildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz