Ankara ve 14 ilde sessiz hafta sonu - Video Haber

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da sürdü. Ankara ve 13 Büyükşehir ve Zonguldak’ta cadde, sokak ve sahiller boşaldı.

Kısıtlamanın ikinci gününde Ankara ve İstanbul’da yollar boştu. Pazar yoğunluğuyla ünlü noktalar ıssız kaldı. Kısıtlama boyunca polis ekipleri de aralıksız mesai yaptı. Çoğunluk kurallara uydu ama bu uyarıları dikkate almayanlar da vardı. Muaf olmadığı halde dışarı çıkanlara ceza kesildi.