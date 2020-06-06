Gölbaşı'nda, Dolunayın Gölgesinde Sinema Keyfi Yaşandı... Gölbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen açık hava sinema projesi ilk gününde 600 üzeri aracı ağırladı.

Başkentlilere arabada sinema keyfi sunan Gölbaşı Belediyesi perde açılışını yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı, başrolünü Hayat Van Eck'in oynadığı Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi ile yaptı.

Gölbaşi Belediyesi'ne Sevgi Seli! Dolunayın Gölgesinde Sinema Keyfi Mest Etti!

Araçları ile gelerek 15 Temmuz Şehitler Anıtı karşısında buluşan Gölbaşılılar, dolunay gölgesinde açık hava sinema keyfini yaşadı. 600 üzerinde aracın alanda bulunduğu günde vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak film izlemenin keyfini çıkardı.

Araçlarının içinden filmi izleyen vatandaşlar, radyo frekansı üzerinden filmin sesini de araçlarının içinden dinledi. Belediye ekipleri tarafından patlamış mısır ve gazoz ikramının yapıldığı organizasyonda, Gölbaşı Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip edip paylaşım yapan şanslı isimlere de Başkan Ramazan Şimşek tarafından hediye takdim edildi.

Sizleri sinemaya kavuşturma sözümüzü tuttuk

Sinema öncesi vayandaşlarla buluşarak, arabada sinema günlerini her cuma gerçekleştireceklerinin müjdesini veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Çok değerli hemşerilerim malumunuz Covid-19 dan dolayı 3 aydır evlerimizdeyiz. Gölbaşı Belediyesi ve bir kardeşiniz olarak sizleri evlerinizde rahat ettirmek için çalıştık.

Bu salgından nasıl kurtulabilirizin mücadelesini verdik. Evlerinizde kapalı kaldınız, sinema salonlarına gidemediniz. Bizlerde düşündük vatandaşlarımıza bu hizmetleri nasıl getiririz diyerek hazırlıklarımızı tamamladığımız bu alanımızda sizlere sinema getirdik. Sosyal medya hesaplarımızdan en güzel fotoğraflarınızı ulaştırarak bizleri etiketlemeyi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Nostalji yaşattınız

Naim filmini açık havada izlemekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Ayşegül Kıran "Hep büyüklerim derdi arabalı sinemalar vardı bizim gençliğimizde diye. Bu keyfi bizlere yaşatan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e ve Gölbaşı Blediyesi'ne teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

Film izleyen vatandaşlar evlerinde kapalı kaldıkları günler sonrasında böyle bir etkinlik yapan Belediye Başkanına teşekkürlerini sundu.