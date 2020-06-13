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Türkiye'de Günün Özet Haberleri - 13 Haziran 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 792 olduğunu açıkladı.

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Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Malatya’da iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan feci kazada enkaz altında kalan makinist Mehmet Ulutaş’ın cansız bedenine 12 saat sonra ulaşılabildi.

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Beyoğlu’nda iş yerinde patlama: 6 yaralı

Okmeydanı’nda sensörlü lamba armatürü imal eden atölyede sanayi tipi tüplerden sızan gazların sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 2’si ağır 5’i yabancı uyruklu 6 kişi yaralanırken, çevredeki iş yerleri ve park halindeki otomobiller zarar gördü.

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Üzerinde patlayıcıyla yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Aynel Arap’tan (Kobani) 10 kilogram patlayıcı madde geçirmeye çalışan teröristin yakalandığı ana ilişkin fotoğraf paylaştı.

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Çin’de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp

Çin’de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Cadde ve sokakların su altında kaldığı başkent Pekin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde 8 kişi kayboldu.

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