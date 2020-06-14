Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 23:07 TSİ

Kuruluş Osman Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

ATV ekranlarında büyük bir memnuniyetle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 17 Haziran Çarşamba günü saat 20: 00'de.

Büyütmek için resme tıklayın

Kuruluş Osman 26.Bölüm Fragmanı bugün yapımcısı tarafında yayınlandı. ATV ekranlarında büyük bir memnuniyetle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 17 Haziran Çarşamba günü saat 20: 00'de.

Kuruluş Osman dizi oyuncuları Burak Özçivit, Saruhan Hünel ve Özge Törer gibi oyuncularının yer aldığı Kuruluş Osman bu 17 haziran 2020 çarşamba günü yepyeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Türkiye'de Günün Manşetleri Bugünün Önemli Haberleri - Video Haber mask
Türkiye'de Günün Manşetleri Bugünün Önemli Haberleri - Video Haber
Son Dakika: Bir deprem haberide Erzurum’dan geldi - Video Haber mask
Son Dakika: Bir deprem haberide Erzurum’dan geldi - Video Haber
Virüs nedeniyle bu yıl hac iptal edilebilir - Video Haber mask
Virüs nedeniyle bu yıl hac iptal edilebilir - Video Haber
Kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor - Video Haber mask
Kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor - Video Haber
Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden geçirdiler - Video Haber mask
Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden geçirdiler - Video Haber
Bakan Selçuk Cevapladı! İş dünyası ve Çalışanların en çok merak ettiği konular - Ankara mask
Bakan Selçuk Cevapladı! İş dünyası ve Çalışanların en çok merak ettiği konular - Ankara

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL