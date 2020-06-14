Kuruluş Osman Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

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Kuruluş Osman 26.Bölüm Fragmanı bugün yapımcısı tarafında yayınlandı. ATV ekranlarında büyük bir memnuniyetle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 17 Haziran Çarşamba günü saat 20: 00'de.

Kuruluş Osman dizi oyuncuları Burak Özçivit, Saruhan Hünel ve Özge Törer gibi oyuncularının yer aldığı Kuruluş Osman bu 17 haziran 2020 çarşamba günü yepyeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor.