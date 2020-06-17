Başkan Altınok: ''Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz'' - Video Haber

Keçiören Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, "Nikâh Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında belediyeye ait nikâh salonlarında gerekli önlemleri uygulayarak çiftlerin nikâhlarını kıymaya başladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağlık Bakanlığımız ile bilim insanlarımızın ortak akılla ortaya koyduğu maske, mesafe ve hijyen kurallarını nikah salonlarımızda uygulayarak nikah kıymaya başladık. Rabbim çiftlerimize sağlıklı mutlu bir aile kurmayı nasip etsin” dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda nikâh salonlarının 15 Haziran’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacağı kararının alınmasıyla, Keçiören Belediyesi nikâh salonları da sıkı tedbirlerle çiftlerin nikâhlarını kıymaya başladı. "Nikâh Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gereğince belediyeye ait nikâh salonlarında özellikle maske, mesafe ve hijyen kuralları salonda bulunan misafirlere hatırlatılırken, çiftlerin sabırsızlıkla beklediği nikah işlemleri sırasında ise yine bu kurallara uyulması için hassasiyet gösterildi.

21 ÇİFTİN NİKÂHI KIYILDI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren Aşık Veysel Nikah salonunda alınan tedbirlerle birlikte bir günde 21 çiftin nikahını kıydıklarını belirtti. Altınok, nikah salonunda maske, mesafe ve hijyen kurallarının aksatılmadan uygulandığını, vatandaşların da herhangi bir itiraza bulunmadan alınan tedbirleri olumlu karşıladığını ifade etti.

“OTURMA DÜZENİ HAZIRLADIK”

Başkan Altınok nikâh salonunda alınan tedbirlerin insan sağlığı için önemli olduğuna vurgu yaparak alınan tedbirlere ilişkin şu bilgileri verdi:

Nikâh salonumuzun genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine göre mesafe planı hazırladık. Salonumuza alınacak misafir kapasitemizi de koltuk sayımıza ve mesafe kuralına göre belirledik. Misafirlerimiz birer koltuğu boş bırakacak şekilde nikâh merasimini takip ediyorlar. Nikâh kıyma, hatıra fotoğrafı çekilme gibi süreleri kısa tutuyoruz. Mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afişlerimizi nikâh salonu girişlerine astık. Misafirlerimiz salona girerken ateş ölçümlerini aksatmadan yapıyoruz, maskesi olmayana da maske veriyoruz. Yine girişlere dezenfektan ve el antiseptiği koyarak misafirlerin ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyoruz. Görevlilerimiz, karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olacak olan eylemlere de izin vermiyor. İki nikâh merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakarak ortamdaki doğal hava sirkülasyonu sağlamaya da özen gösteriyoruz.”​