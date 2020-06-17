Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Haz 2020 - 14:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi kabul etti - Video Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Lideri Bahçeli’ye TSK tarafından terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu ve Libya’daki son gelişmeler hakkında bilgi vermesi, TBMM çalışma takvimi ve Meclis Başkanlığı seçimlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.
# SİYASET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bakan Soylu Türkiye’deki son terörist sayısını açıkladı mask
Bakan Soylu Türkiye’deki son terörist sayısını açıkladı
Adalet Bakanı Gül: "Ankara'ya Yakışır bir Adliyemiz olacak" mask
Adalet Bakanı Gül: "Ankara'ya Yakışır bir Adliyemiz olacak"
Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, Devlet Bahçeli'yi hedef alan saldırılara karşı açıklamaları mask
Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, Devlet Bahçeli'yi hedef alan saldırılara karşı açıklamaları
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın Bahçeli'yi hedef alan saldırılara karşı açıklamaları mask
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın Bahçeli'yi hedef alan saldırılara karşı açıklamaları
Büyükataman: ''Mehmet Doğan’ın kaleme aldığı yazısı gerçeklerle yakından uzaktan alakası olmayan bir fantezi ürünüdür'' mask
Büyükataman: ''Mehmet Doğan’ın kaleme aldığı yazısı gerçeklerle yakından uzaktan alakası olmayan bir fantezi ürünüdür''
Türkiye Şehitlerini Konuştu mask
Türkiye Şehitlerini Konuştu
Ocak Ayında Gözler Dış Siyasetteydi mask
Ocak Ayında Gözler Dış Siyasetteydi
MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu mask
MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında mask
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı... mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi kabul etti - Video Haber mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi kabul etti - Video Haber
Mehmet Ali Erbil’in son hali böyle görüntülendi - Video Haber mask
Mehmet Ali Erbil’in son hali böyle görüntülendi - Video Haber
Bariyerlerle çevrildi... O sokak koronavirüs karantinasında! - Video Haber mask
Bariyerlerle çevrildi... O sokak koronavirüs karantinasında! - Video Haber
Hırsızlar elektrikçiyi soydu, dükkandaki köpek ise... - Video Haber mask
Hırsızlar elektrikçiyi soydu, dükkandaki köpek ise... - Video Haber
Cinayet gibi kaza - Video Haber mask
Cinayet gibi kaza - Video Haber
Ankara'da Feci Kaza! Park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü mask
Ankara'da Feci Kaza! Park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL