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- 18 Haz 2020 - 14:13

Rus Savaş Gemisi Türk Bayrağıyla İstanbul Boğazı’ndan Geçti - Video Haber

Rus Donanması’na ait 368 borda numaralı ‘Vasily Bykov’ isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Rus Donanması’nın 368 borda numaralı ‘Vasily Bykov’ isimli savaş gemisi saat 12.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Yaklaşık bir buçuk saatte girişini tamamlayan savaş gemisi Marmara Denizi’ne doğru açıldı. Geminin geçişi esnasında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tekne, Vasily Bykov isimli gemiye eşlik etti. Savaş gemisinin geçişi sırasında zorunlu olmamasına rağmen Türk bayrağı asılırken, güverteye çıkan gemi mürettebatı da sahili izledi.
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