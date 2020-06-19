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- 19 Haz 2020 - 15:25

Şemdinli’de görülen çekirgeler paniğe yol açtı! - Video Haber

Hakkari’nin Şemdinli ile Yüksekova karayolu üzerinde görülen etçil ve otçul çekirgeler üreticileri korkuttu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Şemdinli-Yüksekova karayolunda görülen Uvarovistia Satunini türü çekirgeler, çiftçileri endişelendirdi. Etçil ve otçul bir tür olan bu çekirge karşısında kara kara düşünen üreticiler, yetkililerin gerekli önlemi almasını istedi. Geçtikleri yerlerde verdikleri zararla adeta iz bırakan çekirgelerin genellikle Ermenistan, Gürcistan, İran’da yaygın bir tür olduğu bildirildi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, görülen çekirgenin Uvarovistia Satunini türü olduğunu belirtti. Etçil ve otçul bir tür olan bu çekirgenin Türkiye başta olmak üzere Ermenistan, Gürcistan, İran’da bulunan yaygın bir tür olduğunu dile getiren Prof. Dr. Satar, “Bizim ülkemizde de sıkça baş ağrıtan ve göç etmeyen bir tür. Bu hem etçil hem de otçul bir tür. Yağışlar fazla olduğu zaman bunların yumurtaları daha hızlı açılabiliyor. Çok fazla yavru ortaya çıkıyor ve sürü oluşuyor. Önlerine gelen her şeyi yiyorlar. Etçil ve otçul olan bu tür tarım ürünlerine ciddi zarar veriyor. Bu tür daha öncede aynı bölgede çok büyük zararlara sebep olmuştu. Bu nedenle aşırı ilaçlama yapılmıştı. Görüyoruz ki ilaç tek başına yeterli değil. Biyolojik mücadelenin de gerekli olduğunu her zaman söylüyoruz. Mutlaka bunların doğal düşmanlarının da bir şekilde çoğaltılması lazım” dedi.
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