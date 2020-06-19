Fotoğraf stüdyosuna döndü! Gören tarlaya akın ediyor! - Video Haber
Edirne’de, ‘Mor cümbüşle’ hem göze hem de ruha hitap eden lavanta tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar için kontrollü şekilde ziyarete açılan ve geçen yıl 60 bin kişinin ziyaret ettiği lavanta tarlaları görenleri kendisine hayran bırakıyor. Fotoğraf tutkunları ise doğal ışık ve perspektif derinliğinin en güzelinin yaşandığı ‘mor cümbüş’ lavanta tarlalarında fotoğraf çekiyor. Lavantaların tonlarını fon olarak kullanan vatandaşlar şapka ve gözlük gibi aksesuarlarda kullanarak fotoğraflarını zenginleştiriyor. Açık hava stüdyosu olarak kullanılan tarlaları özellikle gençler tercih ediyor.
Edirne’ye gezmek için geldiğini söyleyen Melek Sercan Avcı, lavanta tarlasını görünce çok beğendiğini ve fotoğraf çekilmek için hemen tarlaya geldiğini ifade etti. Avcı, herkese lavanta tarlasını ziyaret etmeleri önerisinde bulundu.
‘Mor cümbüş’ ile birlikte lavanta tarlalarının hem göze hem de ruha hitap ettiğini dile getiren ziyaretçiler, gün boyu mor tarlaları adeta fotoğraf stüdyosuna çevirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.