19 Haz 2020 - 16:15
Sel suları araçları sürükledi! - Video Haber
Adana’da kuvvetli yağışın neden olduğu selde araçlar sürüklendi, otoyol kenarında toprak kayması meydana geldi.
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Öğleden sonra etkili olan şiddetli yarım saat içinde kente hayatı felç etti. Yağışların neden olduğu sel caddeleri sular altında bıraktı. Park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı araçlar ise sel sularında ilerlemekte güçlük çekti.
Bu arada, yağışlar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarında da toprak kayması meydana geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.