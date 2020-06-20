Salgının gölgesinde LGS! ilk oturum bitti, sosyal mesafe unutuldu! - Video Haber

Koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı Liselere Geçiş Sınavı( LGS) 09.30’da başlayan ilk oturumu tamamlandı. 45 dakika verilen mola sırasında öğrenciler alınan önlemler kapsamında okul bahçesinde çıkışlarına izin verilmedi. Yapılan tüm uyarılara rağmen okul önünde bekleyişlerini sürdüren aileler okul kapısı arkasından çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Çocuklarıyla iletişim kurmaya çalışan veliler bu sırada sosyal mesafeyi hiçe saydı. Bazı veliler ile çevredeki görevliler sosyal mesafeyi ihlal edenleri sık sık uyardı.