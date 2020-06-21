Evden gelen kokular onu ele verdi! Görenler şaşkına döndü! - Video Haber

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Çilekli Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinden çıkanlar görenleri şaşkına uğrattı. Apartmanın 1’inci katında oturan 65 yaşındaki Şehriban G. isimli bir kadının evinden gelen kötü kokular komşularını rahatsız etti. Bunun üzerine apartman sakinleri durumu Kağıthane Belediyesi’ne bildirdi. Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri’nden gelen ekipler eve gelerek inceleme yaptı. Ekipler gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.

EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Eve gelen belediye ekipleri yaşlı kadının tamamen çöplerle dolu bir evde yaşadığını görürken durumu hemen 112’ye bildirdi. Eve gelen sağlıkçılar yaşlı kadını alıp hastaneye götürdü. Belediye ekipleri ise yaşlı kadının hastaneye götürülmesiyle evi temizleme işlemlerine başladı. Evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarken, evin boşaltılmasıyla beraber ilaçlama işlemi yapıldı. Komşulardan edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki kadının 2 sene boyunca öyle yaşadığı ve ruhsal problemleri olduğu öğrenildi.

“İNSAN AKIL SIR ERDİREMİYOR”

Evden bu kadar çöp çıkacağını tahmin etmediğini dile getiren apartman sakini Ahmet Işık, “Evden kokular geliyordu. İçeride ceset var diye şüphelendik. O derece ağır bir kokuydu. Sonra hukuki bir süreç başladı. Şikayet ettik. Yetkililer geldi. İçerisinin gerçekten çöp ev olduğunu gördük. Ekiplerden Allah razı olsun gelip yardımcı oldular. Ben şok oldum. Bu kadarını beklemiyordum. Bir ihtimal bir şeyler toplayıp getiriyordur diye düşünüyordum ama kamyon kamyon çöp çıktı. İnsan akıl sır erdiremiyor" diye konuştu.