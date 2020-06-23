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- 23 Haz 2020 - 09:54

Bu kez Riva' da görüldü! Dans edercesine yüzen yunus renkli görüntüler oluşturdu

Son zamanlarda İstanbul Boğazını mesken tutan yunuslar bu kez de Riva kumsalında görüldü. Kumsalda insanların olduğu bölgeye oldukça yakın yerde dans edercesine yüzen yunus kameraya yansıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Son zamanlarda korona virüs nedeniyle insanlar evlerine çekilince yunuslar da İstanbul Boğazını mesken tutmuş ve renkli görüntüler oluşturmuştu. Bir yunus da bu sefer Riva’da kumsalda görüldü. Beykoz Riva açıklarında yüzen yunusun, denizde fazla insan bulunmaması nedeniyle kumsala oldukça yaklaştığı görüldü. Kumsala çok yakın yerlerde yüzen yunus adeta dans edercesine yüzerek renkli görüntüler oluşturdu. Yunusun Riva kumsalında adeta görsel şölen oluşturan yüzme anları kameraya yansıdı.
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Bu kez Riva' da görüldü! Dans edercesine yüzen yunus renkli görüntüler oluşturdu mask
Bu kez Riva' da görüldü! Dans edercesine yüzen yunus renkli görüntüler oluşturdu
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