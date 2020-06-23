Bu kez Riva' da görüldü! Dans edercesine yüzen yunus renkli görüntüler oluşturdu
Son zamanlarda İstanbul Boğazını mesken tutan yunuslar bu kez de Riva kumsalında görüldü. Kumsalda insanların olduğu bölgeye oldukça yakın yerde dans edercesine yüzen yunus kameraya yansıdı.
Son zamanlarda korona virüs nedeniyle insanlar evlerine çekilince yunuslar da İstanbul Boğazını mesken tutmuş ve renkli görüntüler oluşturmuştu. Bir yunus da bu sefer Riva’da kumsalda görüldü. Beykoz Riva açıklarında yüzen yunusun, denizde fazla insan bulunmaması nedeniyle kumsala oldukça yaklaştığı görüldü. Kumsala çok yakın yerlerde yüzen yunus adeta dans edercesine yüzerek renkli görüntüler oluşturdu. Yunusun Riva kumsalında adeta görsel şölen oluşturan yüzme anları kameraya yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.