10 yıl önce bugün neler oldu? - 25 Haziran 2020
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERKEN SEÇİM YOK, SEÇİM ZAMANINDA…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Erdoğan kimse erken seçim beklemesin dedi.
VERGİLERİN AKIBETİNİ BİLMEK HAKKINIZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya’da halka seslendi. CHP lideri, vergi beyannameleri için partililere bir söz verdi.
SICAKTAN BUNALAN RUSLAR SÜS HAVUZLARINDA
Rusya’nın Başşehri Moskova’daki rekor sıcaklık halkı bunalttı. 42 dereyi bulan sıcaktan bunalan halk süs havuzlarına akın etti
SON STALİN HEYKELİ DE KALDIRILDI
Eski Sovyet diktatör Stalin’in doğduğu yer olan Gürcistan’ın Gori kentinde bulunan heykeli gece yarısı yapılan bir operasyonla kaldırıldı. 6 metrelik heykelin yerine 2008’de Rusya savaşında ölenler için anıt yapılması kararlaştırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.