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- 25 Haz 2020 - 13:45

Fatura şoku! Tüketim yok fatura var!

Pandemi döneminde elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetleri sunan şirketlere kıyasen fatura düzenleyebilme hakkı sunuldu. Ancak bu durum da beraberinde suistiamli getirdi,mağduriyetlere sebep oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Korona virüs ile mücadelenin sürdüğü şu günlerde pandemi sebebiyle elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetleri sunan şirketlere ’kıyasen fatura’ düzenleyebilme hakkı verildi.

Malesef bu durum bazı kurumlarda suistimale sebep oldu. Havaların ısınıp kaloriferlerin kapatıldığı nisan-mayıs aylarında en sert kış günlerinde ödediğinden daha yüksek doğalgaz faturasıyla karşılaşan vatandaşa bir darbe de su faturasından geldi.

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentteki su kullanıcıları, aylık 20-30 lira olan su faturasının haziran ayında üç dört kat gelmeye başladığından yakınıyor.

En büyük şoku ise iş yerini kapatan ya da şehirler arası seyahat kısıtlaması süresinde memleketlerinde olup, evinde hiç su kullanmayanlar yaşadı. İSKİ üç aydır düzenlenen kıyasen faturanın mahsuplaşmasının gerçekleştirildiği açıklaması yaparken, fatura bilgi notunda "Pandemi sebebiyle su tüketimi artmıştır. Fatura ve sayacınız üzerindeki tüketim miktarı farklıysa idaremize müracaat ediniz" denildi. Bu arada İSKİ’nin fatura mağdurlarından biri de CHP Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek oldu.

Yürek, Silivri’de kullanmadığı yazlığına İSKİ tarafından gönderilen 257 TL tutarındaki faturaya itiraz edince parti binasına çağrılıp kendisine ’ya partiden ya da meclis üyeliğinden istifa edeceksin’ denildiğini belirtmişti.

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