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- 27 Haz 2020 - 13:42

Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in doğum anı duygulandırdı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli profesörler Ömer ve Özlenen Özkan çiftinin duygulandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan, kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in doğumu sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Akademisyen Ömer ile Özlenen Özkan çiftinin, Sert'in anne olduğu anlarda yaşadığı duygu dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ameliyat ekibince çekilen görüntülerde, çok heyecanlı olan akademisyen çiftten, Ömer Özkan'ın duygulanması, Özlenen Özkan'ın ise ağlaması yer alıyor.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, kendisi için unutulmaz bir an yaşadığını belirterek, "Herkesi çok mutlu eden bir doğum oldu." dedi.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.
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