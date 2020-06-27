81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak!
Öğrenciler sınava daha rahat gidip gelsin diye yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 15’te sona erdi. Polis ekipleri de bu süre boyunca denetimlerine aralıksız devam etti.
Liselere giriş sınavının ardından üniveriste adayları için de bugün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında, sınav giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla uygulanan kısıtlama boyunca ekipler mesaideydi. Araçlar tek tek durduruldu, izin belge kontrolleri yapıldı. Beş buçuk saat süren sokağa çıkma kısıtlaması saatler 15’i gösterdiğinde sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle cadde ve meydanlarda hareketlilik başladı.
Yarın da YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi için kısıtlama olacak. 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.