Şehit kardeşinin mezarının maketini yaptı - Video Haber
Hatay'da, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek'in ağabeyi Orhan Akgöbek, kardeşinin mezarının maketini yaptı.
Hatay'da, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek'in ağabeyi Orhan Akgöbek, kardeşinin mezarının maketini yaptı.
Dörtyol ilçesinde yaşayan Orhan Akgöbek, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 2015'te, terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan kardeşi Doğan Akgöbek'in mezarının maketini bir aylık çalışmayla yaparak, iş yerine koydu.
Orhan Akgöbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maketle hem ona duyduğu özlemi giderdiğini hem de teselli bulduğunu söyledi.
Şehit kardeşinin defnedildiği mezarlığı da her fırsatta ziyaret ettiğini belirten Akgöbek, "Şehit kardeşimin defnedildiği mezarlığı bir aylık çalışmayla makete işledim. Makete baktıkça teselli oluyorum." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.