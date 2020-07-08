08 Tem 2020 - 12:06
Galatasaray’dan, Fatih Terim'in 46. yılına özel klip
Galatasaray, 46 yıl önce sarı-kırmızılı kulübe imza atan Fatih Terim için bir klip yayınladı.
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Galatasaray, 8 Temmuz 1974 tarihinde sarı-kırmızılılara ilk imzasını atan Fatih Terim için resmi sosyal medya hesabından bir klip yayınladı. "46 yıl önce bugün... Fatih Terim Galatasaray’da!" başlığıyla paylaşılan videoda, deneyimli çalıştırıcının futbolculuk ve antrenörlük döneminden çeşitli kesitler sunuldu.
Terim de dün akşam oyunculuk döneminde soyunma odasındaki ‘Fatih’ yazan askılığın fotoğrafını paylaşmış ve ’46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı’ notunu eklemişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.