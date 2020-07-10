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- 10 Tem 2020 - 09:20

9 yaşındaki çocuğun midesinden tam 42 adet mıknatıs topu çıktı - Video Haber

Beylikdüzü’nde 9 yaşındaki çocuk oyuncak olarak satılan stres bilyeleri olarak da bilinen neodyum adlı güçlü mıknatıstan 42 adet yuttu. Kusma karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğun röntgen filmi çekilince gerçek ortaya çıktı. Ameliyata alınan çocuğun delinen bağırsağından mıknatıslar çıkarıldı.

Elif Duman
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Beylikdüzü’nde 9 yaşındaki bir çocuk ailesinin haberi olmadan neodyum adı verilen stres bilyeleri olarak da bilinen 42 adet mıknatısı yuttu. Birkaç gün sonra şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gelen çocuğun röntgeni çekildi. Röntgen filminde çocuğun midesinde boncuklar halinde yabancı bir cisim tespit edildi. Bağırsağını delen cismi fark eden Beykent Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay çocuğu ameliyata aldı. Yapılan ameliyatta çocuğun bağırsaklarından rengarenk şekilde 42 adet neodyum çıkarıldı.

“TESADÜFEN BU MIKNATISLARI YUTTUĞUNU BİZ RADYOGRAFİDE GÖRDÜK”

Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Çay, yutulan cisimlerin normalde sindirim sistemi ile çıkabileceğini ancak çoklu mıknatısların bağırsaklarda delinmeye neden olabileceğini ifade ederek, “Bizim hastamız yaklaşık 42 tane bu mıknatıstan yutmuş çeşitli hastanelere müracaat etmiş. Burada yapılan incelemelerde çekilen filmlerde tesadüfen bu mıknatısları yuttuğunu biz radyografide gördük hastamızı ameliyata aldık. İnce bağırsak uç kısmında delinme oluşturmuştu. Biz bu mıknatısları çıkardık” dedi.

“HAYATI TEHDİT EDEN BU TÜR OYUNCAKLARI ÇOCUKLARDAN UZAK TUTMAYA ÖNEM GÖSTERELİM”

Çocuklar tarafından bu mıknatısların çok yaygın oynandığını kaydeden Çay, “Böyle renkli ve göz alıcı mıknatıslar çok güçlü mıknatıslar aynı zamanda. Bunlar ciddi anlamda problem oluşturuyor. Yabancı cisimlerin yüzde 1’inde cerrahi komplikasyon oluyor. İnşallah bundan sonra yaraları iyileştikten sonra yakın olarak takip ediyoruz. Herhangi bir kalıcı problem olmayacak. Bu mıknatısları çocuklar çok yaygın kullanıyor. Bu mıknatıslar çok kuvvetli çok tehlikeli. Hayatı tehdit eden bu tür oyuncakları çocuklardan uzak tutmaya önem gösterelim” diye konuştu.

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