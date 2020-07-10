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- 10 Tem 2020 - 16:30

Adana Büyükşehir Belediyesine haciz geldi - Video Haber

Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "(Firmaya) Sadece 2020'de 6 milyon 400 bin lira önceden yapılan protokol gereğince ödeme yaptık. Bu iyi niyet davranışı değil."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adana Büyükşehir Belediyesindeki bazı eşyalar, bir şirket tarafından başlatılan icra takibi sonucunda haczedildi.

Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında düzenlediği parke taşı döşeme ihalesinden alacağı olan 2 milyon 750 bin liranın tahsis edilmemesi üzerine taşıyıcı şirketin başlattığı icra işlemi sonucu icra memurları belediye binasına geldi.

Haciz işlemi sonucu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odalarındaki masa, sandalye ve oturma grupları kamyona yüklenerek götürüldü.

Hacize tepki gösteren Karalar, "(Firmaya) Sadece 2020'de 6 milyon 400 bin lira önceden yapılan protokol gereğince ödeme yaptık. Bu iyi niyet davranışı değil." diye konuştu.

Karalar, söz konusu borcun 2016 yılından tahakkuk ettiğini aktararak, "Mobilyaya ihtiyacımız yok. Bizim için her yer çalışma odası. Burayı çalışabilir, zamanında ödeme yapan bir belediye haline getireceğiz." dedi.
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