Adana Büyükşehir Belediyesine haciz geldi - Video Haber
Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "(Firmaya) Sadece 2020'de 6 milyon 400 bin lira önceden yapılan protokol gereğince ödeme yaptık. Bu iyi niyet davranışı değil."
Adana Büyükşehir Belediyesindeki bazı eşyalar, bir şirket tarafından başlatılan icra takibi sonucunda haczedildi.
Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında düzenlediği parke taşı döşeme ihalesinden alacağı olan 2 milyon 750 bin liranın tahsis edilmemesi üzerine taşıyıcı şirketin başlattığı icra işlemi sonucu icra memurları belediye binasına geldi.
Haciz işlemi sonucu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odalarındaki masa, sandalye ve oturma grupları kamyona yüklenerek götürüldü.
Hacize tepki gösteren Karalar, "(Firmaya) Sadece 2020'de 6 milyon 400 bin lira önceden yapılan protokol gereğince ödeme yaptık. Bu iyi niyet davranışı değil." diye konuştu.
Karalar, söz konusu borcun 2016 yılından tahakkuk ettiğini aktararak, "Mobilyaya ihtiyacımız yok. Bizim için her yer çalışma odası. Burayı çalışabilir, zamanında ödeme yapan bir belediye haline getireceğiz." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.