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- 10 Tem 2020 - 18:28

Eski Fransız rahibe okulu kültür evi oluyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Fransızlar tarafından ruhban okulu olarak yapılan ve daha sonra ilk ve orta okul olarak kullanılan tarihi bina, kültür evine dönüştürülecek.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Fransızlar tarafından ruhban okulu olarak yapılan ve daha sonra ilk ve orta okul olarak kullanılan tarihi bina, kültür evine dönüştürülecek.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tarihi binada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yayman, burada yaptığı konuşmada, tarihi yapının Hatay'ın kültür envanterinin önemli varlıklarından biri olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından okulun restorasyonunun yapılacağını belirten Yayman "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bir proje var. İçerisindeki taş yapılar ve süslemeleriyle birlikte kültür hizmeti görme bakımından buranın kültür evi ve insanların eğitim alarak kurs gördüğü yaşayan mekan haline gelmesi için çalışmalarımız var." dedi.
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