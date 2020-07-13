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- 13 Tem 2020 - 08:28

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şehre giriş yaptı

Şampiyon Hatayspor yazılı otobüslerle kente giren bordo-beyazlı takım, taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı

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TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şehre giriş yaptı.

Erzin ilçesinden Şampiyon Hatayspor yazılı otobüslerle kente giren bordo-beyazlı takım, taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.

Şampiyon Hatayspor, Dörtyol, Payas, İskenderun ve Belen istikametinden gelen taraftarların eşliğinde şehirde ilerleyişini sürdürüyor.
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