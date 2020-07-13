13 Tem 2020 - 08:28
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şehre giriş yaptı
Şampiyon Hatayspor yazılı otobüslerle kente giren bordo-beyazlı takım, taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı
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TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şehre giriş yaptı.
Erzin ilçesinden Şampiyon Hatayspor yazılı otobüslerle kente giren bordo-beyazlı takım, taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.
Şampiyon Hatayspor, Dörtyol, Payas, İskenderun ve Belen istikametinden gelen taraftarların eşliğinde şehirde ilerleyişini sürdürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.