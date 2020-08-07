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- 07 Ağu 2020 - 22:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da "düğün salonu" denetimine katıldı

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığının "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri"ne ilişkin genelgesi kapsamında, Sezen ve Halil İbrahim Yorulmaz çiftinin Ankara Çubuk ilçesindeki bir salonda gerçekleştirilen düğün töreninde yapılan denetime iştirak etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen denetime katıldı.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığının "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri"ne ilişkin genelgesi kapsamında, Sezen ve Halil İbrahim Yorulmaz çiftinin Çubuk ilçesindeki bir salonda gerçekleştirilen düğün töreninde yapılan denetime iştirak etti.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, çifte mutluluklar dileyerek, örnek bir aile olmaları temennisinde bulundu.

Çiftten geleneklerine, göreneklerine bağlı olmalarını isteyen Soylu, "Cumhurbaşkanımızın bir nasihati var biliyorsunuz. Diyor ki 'en az 3 çocuk.' İnşallah. Güvenlik teşkilatında çalışıyorsunuz, ikiniz de polissiniz ve hakikaten memleketimizin ne kadar güçlü, iyi yetişmiş evlatlara ihtiyacı olduğunu en çok siz biliyorsunuz." diye konuştu.

Koronavirüs tedbirlerine uydukları için düğün davetlilerine de teşekkür eden Soylu, "Bu salgın döneminde hem mesafeye hem maskelere dikkat edilmiş. Örnek bir düğün oldu. Tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter'dan, düğün sırasında çekilen fotoğraflar ile "İki polis kardeşimizin düğünündeyiz. Mesafe tamam, maske tamam, ateş ölçümü tamam, düğün tamam. Hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ve tebrik ediyoruz." mesajını paylaştı.

07 Ağu 2020 - 22:22 AA Ankara- Gündem

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