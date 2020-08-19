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- 19 Ağu 2020 - 00:53

Fenerbahçe kafilesi Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi

Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi

Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

İlk etap çalışmalarını tamamlayarak akşam saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.

Tesis girişinde bir grup taraftar, kafileyi taşıyan otobüsü durdurarak tezahüratta bulundu. Teknik direktör Erol Bulut, taraftarla el sallayarak karşılık verdi.

Takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı.

Fenerbahçe, kampın ilk antrenmanını yarın sabah basına açık şekilde gerçekleştirecek.

19 Ağu 2020 - 00:53 AA Düzce- Spor

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