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- 24 Ağu 2020 - 01:30

Korkutan deprem! Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem böyle görüntülendi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

24 Ağu 2020 - 01:30 AA Ankara- Gündem

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