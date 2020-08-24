24 Ağu 2020 - 01:30
Korkutan deprem! Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem böyle görüntülendi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.