Sefirin Kızı 18. Bölüm Tek Parça Full İzle - Sefirin Kızı 18. Bölüm Fragmanı İzle!

Star TV ekranlarının yeni dönem iddialı dizilerinden Sefirin Kızı 7 Eylül Pazartesi 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosu ile son dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar ise izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Her hafta pazartesi günü ekrana gelen yeni bölümleriyle reytingleri altüst eden yapım, bu hafta nefes kesen bir bölüme imza atacak.

Sefirin Kızı Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Gediz’in Sancar tarafından katil olmasının engellenmesinin ardından bu kez Gediz, Akın’a duyduğu öfkesine yenik düşerek katil olmanın eşiğine gelecektir. Sancar ise Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenmesinin ardından derin bir üzüntü yaşayacaktır. Bu haberi Nere ve Melek’e nasıl vereceğini düşündüğü sırada yaşanacaklar ise işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

07 Eylül 2020 Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında yeni bölümüyle ekrana gelemeye hazırlanan Sefirin Kızı dizinin yeni bölümünde heyecan yine üst seviyelerde yaşanacak. Sefirin Kızı yeni bölümü bu akşam 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.