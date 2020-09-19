Babil 12. Bölüm Full İzle! 18 Eylül Babil 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! 13. Bölüm Fragman

Babil 12. Bölüm Full İzle YouTube

Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettah Oğlu ve Onur Saylak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Babil dizisinin ekrana gelen 12. son bölümünde İrfan ve Ayşe’nin yaptığı plan Süleyman’ın cezaevine girmesini sağladı. Bunun üzerine Süleyman’ın adamlarının İrfan’ın oğlunu kaçırmasının ardından yaşanan finalde yaşanan gerilim ise yeni bölüm heyecanını bir hayli yükseltti.

Star TV ekranlarında her hafta Cuma günü izleyici ile buluşan Babil dizisi yine heyecanlı bir bölüme sahne oldu. 18 Eylül Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde Süleyman’a karşı büyük bir hamle yapan İrfan bu hamlenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

Babil Dizisi 13. Yeni Bölüm Ön İzleme Yayınlandı!

Star TV ekranlarının yeni dönemde iddialı yapımları arasında gösterilen Babil dizisi Koronavirüs salgını nedeniyle verdiği aranın ardından tekrardan izleyicilerle buluşmaya başladı. Ekrana gelen son bölümünün ardından izleyicileri merak içinde bırakan yeni bölümüne ait fragman ise henüz yayınlanmadı.

Babil dizisinin gelecek hafta ekrana gelecek heyecan dolu 13. yeni bölümüne ait ön izleme videosu yayınlanmasının ardından büyük ilgi çekti. İrfan’ın oğlu Deniz’in son bölümde kaçırılmasının ardından yaşanan heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Öte yandan yeni bölümde Eda’nın Egemen’den sırrı saklamasını istemesi üzerine Deniz’in Egemen’in oğlu olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Babil Dizisi Son Bölümünde Neler Oldu?

Ay Yapım imzası ile ekrana gelen Babil dizisinin ekrana gelen son bölümünde tüm gerçeklerin su yüzüne çıkmasının ardından İrfan, Ayşe’nin polis olduğunu öğrenmesinin ardından büyük bir plan yaparak Süleyman’ın gizli silahlarının yakalanmasını sağladı. Cezaevine giren Süleyman ise yaptığı planla intikam almak için İrfan’ın her şeyden sakındığı oğlu Deniz’i kaçırttı.

18 Eylül Cuma günü ekrana gelen 12. yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Babil dizinin yeni bölümünde yaşanacak heyecan ise merak edilmeye başladı. Dizinin 13. yeni bölümüne ait ön izlemenin yayınlanmasının ardından dizde yaşanan heyecan ve gerilimin iyice arttığı görülüyor.