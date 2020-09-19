19 Eylül MasterChef 58. Bölüm Full Canlı İzle!

MasterChef 58. Bölüm Full Canlı İzle YouTube

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. 19 Eylül Cumartesi akşamı yeni bölümüyle TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yarışma programının yeni 58’inci bölümü tanıtımında Barbaros’un itirafının ardından yaşanan tartışma gündemde ilk sırada yerini aldı.

Ekrana gelen her yeni bölümüyle büyük ilgi gören ve şeflerin isteklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan yarışmacılar dikkat çekiyor. MasterChef Türkiye 2020’nin ekrana gelen yeni bölümlerinde yaşanan heyecan son olarak yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Barbaros’un itirafının ardından yaşanan gerginlik damgasını vurdu. Şeflerin ise yeni bölümde yaşanan bu gerginliğe ne tepki verecekleri daha şimdiden merak edilmeye başladı.

MasterChef Barbaros’tan Yarışmaya Damgasını Vuracak İtiraf!

19 Eylül Cumartesi akşamı TV 8 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan MasterChef Türkiye’nin yeni bölümüne ilişkin tanıtımların yayınlanmasının ardından bu akşam yaşanacaklar merak edilmeye başladı. Kırmızı takımın dokunulmazlık yarışını kaybetmesinin ardından kırmızı takımın üyeleri arasında yapılan bireysel dokunulmazlık yarışında, Barbaros’un tabağını yere düşürmesi gündem olmuştu.

MasterChef’in yeni sezonunda dikkat çeken isimler arasında yerini almayı başaran yetenekli yarışmacı Barbaros, bireysel dokunulmazlık mücadelesinde tabağını düşürerek yaşadığı talihsizliğin ardından bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde tabağı neden yere düşürdüğü konusunda yaptığı itiraf geceye damgasını vuracak cinsten.

MasterChef Türkiye’de Eleme Potasında Kimler Var?

58. yeni bölümü ile ekrana gelecek MasterChef Türkiye’nin bu akşamki bölümünde yarışmacılar yaptıkları yemekleri, İstanbul’un dört bir yanında evlerde vatandaşlar tarafından yapılacak tadımlarla puanlanacak. Oldukça ilginç anların yaşanması beklenen yarışmanın yeni formatında yarışmacıların performansı ise merak ediliyor.

Öte yandan ilk dokunulmazlık oyununun oynanmasının ardından mavi takımda yer alan Serhat ve Özgük eleme potasına giren bu haftanın ilk iki yarışmacısı oldu. Öte yandan ikinci dokunulmazlık yarışmasında ise oyunu kaybeden tarafın bu kez kırmızı takım olmasının ardından Sefa ve Selin potadaki diğer iki yarışmacı olarak dikkat çekiyor. Bu akşam ekrana gelecek heyecan dolu yeni bölümünde neler yaşanacağı ise daha şimdiden izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı.