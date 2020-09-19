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- 19 Eyl 2020 - 22:07

Ankara'da Aşure Günü etkinliği

Ankaa Mamak Belediyesi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Mamak Belediyesi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü etkinliği düzenlendi.75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dinmeyen Bir Sızıdır Kerbala" etkinliği İstiklal Marşı okunması ve şükür duasının yapılmasıyla başladı.

Vakfın Genel Başkanı Özdemir Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişinin Kerbela'da şehit edildiğini hatırlattı.

Bu acıyı tüm Müslümanların yüreğinde hissettiğini belirten Özdemir, "Alevi-Sünni" ayrımına karşı olduklarını vurguladı.Konuşmanın ardından Turnalar Sanat Kulübü semah döndü. Etkinlikte katılımcılara aşure ikram edildi.

19 Eyl 2020 - 22:07 AA Ankara- Kültür - Sanat

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