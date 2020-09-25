Çukur’da korona paniği! Çukur dizisi oyuncularına test yapıldı...
Çukur’da korona paniği! Bütün önlemler alınıyor. Negatif çıktı herkes. Bir sorun yok” şeklinde yanıt verdi.
Magazin Burada’nın haberine göre Çukur’da korona paniği!
Hazal Subaşı Cihangir'de bir mekanda tek başına otururken magazinburada.net kameralarına yansıdı. Muhabirimizin sorularını yanıtlayan Subaşı, iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
‘Çukur’ dizisinin ‘Nehir’i Hazal Subaşı, setlerde çıkan koronavirüs vakalarının kendisini korkutup korkutmadığı ile ilgili sorulara “Herkese test yapıldı zaten. Bütün önlemler alınıyor. Negatif çıktı herkes. Bir sorun yok” şeklinde yanıt verdi. Sevgilisi Rıza Kocaoğlu’yla aynı dizide rol alan Subaşı, “Herkes kendi karakterine odaklanmış oluyor. Ama birbirimize yardımcı oluyoruz. Farklı dizilerde olsak da birbirimize yardımcı olurduk. Çok fazla sahnemiz yok. Genel de aynı günler sete gitmiyoruz. Çok denk gelmiyoruz” diye ekledi.
Sevgilisini kıskanıp kıskanmadığı da sorulan güzel oyuncu, “Yok, olmuyor” cevabını verdi. Evlilik sorularını ise “Şu an öyle bir düşüncemiz yok. İleride ne olur tabii, bilmiyorum” şeklinde yanıtladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.