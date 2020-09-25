Çukur’da korona paniği! Çukur dizisi oyuncularına test yapıldı...

Magazin Burada’nın haberine göre Çukur’da korona paniği!

Hazal Subaşı Cihangir'de bir mekanda tek başına otururken magazinburada.net kameralarına yansıdı. Muhabirimizin sorularını yanıtlayan Subaşı, iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

‘Çukur’ dizisinin ‘Nehir’i Hazal Subaşı, setlerde çıkan koronavirüs vakalarının kendisini korkutup korkutmadığı ile ilgili sorulara “Herkese test yapıldı zaten. Bütün önlemler alınıyor. Negatif çıktı herkes. Bir sorun yok” şeklinde yanıt verdi. Sevgilisi Rıza Kocaoğlu’yla aynı dizide rol alan Subaşı, “Herkes kendi karakterine odaklanmış oluyor. Ama birbirimize yardımcı oluyoruz. Farklı dizilerde olsak da birbirimize yardımcı olurduk. Çok fazla sahnemiz yok. Genel de aynı günler sete gitmiyoruz. Çok denk gelmiyoruz” diye ekledi.

Sevgilisini kıskanıp kıskanmadığı da sorulan güzel oyuncu, “Yok, olmuyor” cevabını verdi. Evlilik sorularını ise “Şu an öyle bir düşüncemiz yok. İleride ne olur tabii, bilmiyorum” şeklinde yanıtladı.