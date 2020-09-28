Çukur 4.Sezon 4. Bölüm Full İzle Show TV! 28 Eylül Çukur 4.Sezon 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur 4. Sezon 4. Bölüm Full İzle Youtube

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur 4. sezonda da tüm hızı ile seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. 4 sezondur yayın hayatına devam eden diziye izleyicinin ilgisi büyük. Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen dizide heyecan hiç son bulmuyor. Geçen hafta yayınlanan bölümde yaşananlar sayesinde seyirci bu hafta yayınlanacak yeni bölümü büyük merakla bekledi.

Çukur dizisinin 4. sezonunda karakterler arasında değişen dengeler izleyenleri şaşırtıyor. Koçovalı ailesinin değişmesi ile dizi de başka yöne doğru evriliyor. Show TV ekranlarının en güçlü yapımlarından biri olan Çukur yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da seyircisi ile buluşacak.

Çukur Dizisi 4. Sezon 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünde Yamaç'ın evden kovulması izleyenlerin yüreklerini burktu. Çukurdan ayrılan Yamaç'a destek olan tek kişinin Vartolu olması şaşkınlık yarattı. Evinden kovulan Yamaç Efsun'a gitti. Nehir ise Efsun ile Yamaç'ı beraber görünce yıkılır. Öfke ile bebeğini aldırmaya gider. Bunu öğrenen Yamaç durdurmaya çalışır. Ancak geç kalır.

Efsun'un evinde Cengiz Erdenet ile karşılaşan Yamaç, Efsun'a çok kızar. Ancak Efsun Yamaç'ın iyiliğini düşünmektedir. Diğer yandan Azer ile Karaca evlenmek üzeredir. Düğün gecesi nikaha gelen Sultan Karaca'ya gerçekleri anlatır. Duyduklarına inanamayan Karaca, silahını Azer'e doğrultur.

Çukur 4. Sezon 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çukur dizisi geçen hafta yayınlanan bölümünden sonra büyük merak yarattı. Dizinin 4. sezon 4. bölüm fragmanında yaşananlar heyecanı zirveye taşıyor. Azer ile Karaca yüzleşmesi merak yaratırken, Cumali Erdenet'lerin yanına geçen Yamaç'a çok sinirleniyor. Yamaç'ın Çukur'u korumak için Erdenet'lerin yanına geçmesinin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Fragmandaki kavga sahneleri ise ayrıca dikkat çekti. Her hafta pazartesi olduğu gibi Çukur merakla beklenen bölümüyle geliyor. Çukur heyecan dolu yepyeni bölümü ile bu akşam 20.00'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.