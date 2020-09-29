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- 29 Eyl 2020 - 09:15

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 29 Eylül Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 29 Eylül canlı izle, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah son bölüm izle araştırmalarını yapan kişiler, ekranların en sevilen programlarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’a ulaşmak istiyor. Haberimiz üzerinde gerek canlı yayın linklerine, gerekse program videolarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 29 Eylül Canlı İzle

Sabah kuşağının kıpır kıpır, eğlenceli programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Magazinden özel hayata, astrolojiden mutfağa her gün farklı konu ve konukların ağırlandığı sabah programı tüm enerjisi ile devam ediyor. Hafta içi sabahlarının neşesi olan programda her gün farklı konular konuşuluyor. Müzik şöleninin yapıldığı sabah programı eğlenceli sohbetleri ve yeni bilgiler ile seyirciyi ekrana kilitliyor.

Demet Akalın ve Alişan'ın eğlenceli sunumu ile ekranlara neşe saçtığı programda her gün farklı konularda uzman isimler programda ağırlanıyor. Farklı konularda birikimli kişilerle yapılan sohbetlerin yanında sanat dünyasının ünlü isimleri de izleyenlere müzik keyfi yaşatıyor. Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah programı tüm coşkusu ile hafta içi her gün saat 09.45'te Star TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah Programının 29 Eylül Konukları

Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah programında dün yapılan eğlenceli yayından sonra 29 Eylül programının tanıtımı yayınlandı. 29 Eylül konuklarının da gösterildiği tanıtım ilgi çekti. Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah programına bugün sevilen şarkıları ile Güllü konuk olacak. Sesi ve şarkıları ile sanat dünyasının popüler isimlerinden olan Güllü, izleyicilere müzik ziyafeti yapacak. Programın diğer bir sanatçı konuğu ise Ahmet Selçuk İlkan olacak.

Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah programının 29 Eylül konuklarından biri olan ilişki koçu Adil Yıldırım ise seyirciye yeni bilgiler aktarılacak. İlişki koçluğu yapan konuk ile çeşitli ilişki türlerine dair sohbetler edilecek. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı eğlenceli ve bilgi dolu zengin içeriği ile bugün Star TV ekranlarında olacak. Demet ve Alişan'ın dobra açıklamaları ve neşeli sunumları ile yeni sezonun sevilen programı hız kaybetmiyor. Gündüz kuşağının sevilen programı farklı konukları ve bol kahkahalı sunumu ile hafta içi her gün saat 09.45'te Star TV ekranlarında olmaya devam ediyor.

29 Eyl 2020 - 09:15 - Dizi Fragmanları

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