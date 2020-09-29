Ankara'daki eğlence mekanlarında Kovid-19 denetimi yapıldı - Video Haber
Başkentte, 750 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
Başkentte, 750 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çankaya başta olmak üzere eğlence mekanlarının bulunduğu Yenimahalle ve Altındağ semtlerinde yoğunlaştırılan uygulamalara, çeşitli birimlerden 750 personel katıldı.
Uygulama kapsamında birçok eğlence mekanı denetlenirken, 25 iş yerine mevzuat hükümlerine aykırılıktan idari işlem yapıldı. Denetlemeler sırasında mekan sahipleri ve müşterilere de sosyal mesafe ile Kovid-19 tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.
Tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.