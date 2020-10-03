Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Eki 2020 - 23:03

Azerbaycanlı sanatçı Azerin Başkentli müzikseverlerle buluştu - Video

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğunca Panora Park'ta düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri"nde Azerbaycanlı sanatçı Azerin sahne aldı.

+20
Büyütmek için resme tıklayın

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, " Türkiye- Azerbaycan Dostluk Konseri"nde Başkentli müzikseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğunca Panora Park'ta düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri"nde Azerbaycanlı sanatçı Azerin sahne aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Azerin, şef Cem Gürdal yönetiminde türkülerini seslendirdi.

Sanatçı Azerin, buradaki konuşmasında, işgal altındaki Madagiz yerleşim biriminde artık Azerbaycan bayrağının dalgalandığını söyledi.

Azerin, "Azerbaycan'ın haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olan, Azerbaycan'a omuz veren, desteğini esirgemeyen sadece Azerbaycan'ın değil adaletin, hakkın, insanlığın yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye'nin aziz halkına teşekkürler. Minnettarız. Allah razı olsun." dedi.

Halka açık ve ücretsiz gerçekleşen konserde, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçıları da eserlerini seslendirdi.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen etkinliğe, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim katıldı.

03 Eki 2020 - 23:03 AA Ankara- Kültür - Sanat

# TARİH KÜLTÜR VE MEDENİYET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Asırlar Öncesinden Günümüze Köprü Kuruluyor! Türkiye'de İlk, Başka Örneği Yok... mask
Ankara'da Asırlar Öncesinden Günümüze Köprü Kuruluyor! Türkiye'de İlk, Başka Örneği Yok...
İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip hazırladı mask
İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip hazırladı
Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ankara! Ulucanlar Cezaevi Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ankara! Ulucanlar Cezaevi Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Müze ziyaretçi rakamlarını açıkladı! Türkiye’deki müze sayısı 467’e ulaştı mask
Müze ziyaretçi rakamlarını açıkladı! Türkiye’deki müze sayısı 467’e ulaştı
Kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu mask
Kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu
3 bin yıllık Şamran Sulama Kanalı turizme kazandırılıyor mask
3 bin yıllık Şamran Sulama Kanalı turizme kazandırılıyor
Eşek üzerinde oynanan Yörük futbolu mask
Eşek üzerinde oynanan Yörük futbolu
Dolmabahçe Sarayı'ndan tarih fışkırdı mask
Dolmabahçe Sarayı'ndan tarih fışkırdı
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor? mask
Ankara Gölbaşı Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor?
Asker ailesine yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ankara'da Asker Ailesine 800 TL Yardım başvurusu nereye nasıl yapılır? mask
Asker ailesine yardım başvurusu nasıl yapılır 2020? Ankara'da Asker Ailesine 800 TL Yardım başvurusu nereye nasıl yapılır?
Keçiören Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Ankara mask
Keçiören Belediyesi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti - Ankara
 Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Turgut ile bir araya geldi mask
 Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Turgut ile bir araya geldi
ASKİ’nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru mask
ASKİ’nin atık ve yağmur suyu ihalelerine rekor başvuru
Altındağın 24 parkı sil baştan yenilendi mask
Altındağın 24 parkı sil baştan yenilendi
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk." mask
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk."
Gölbaşından Azerbaycan'a Uzanan Devasa Sevgi Seli! Ankaralı Gençler, O Şarkıcıyı Görünce Duygusal Anlar Yaşattı. mask
Gölbaşından Azerbaycan'a Uzanan Devasa Sevgi Seli! Ankaralı Gençler, O Şarkıcıyı Görünce Duygusal Anlar Yaşattı.
Ankara Başkent Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var? mask
Ankara Başkent Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var?
# KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLİŞKİLİ:
İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip hazırladı mask
İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip hazırladı
Kavuk Devir Teslim Töreni Geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne Bağışlandı! mask
Kavuk Devir Teslim Töreni Geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne Bağışlandı!
Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ankara! Ulucanlar Cezaevi Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ankara! Ulucanlar Cezaevi Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Altınköy açık hava müzesi ne zaman açık? Altınköy açık hava müzesi ücretli mi? mask
Altınköy açık hava müzesi ne zaman açık? Altınköy açık hava müzesi ücretli mi?
“Ankara Hikâyesini Bekliyor” çağrısıyla açılan kısa film yarışması sonuçlandı mask
“Ankara Hikâyesini Bekliyor” çağrısıyla açılan kısa film yarışması sonuçlandı
Ankara, Solo Çağdaş Dans Festivali'ne üçüncü kez ev sahipliği yapacak mask
Ankara, Solo Çağdaş Dans Festivali'ne üçüncü kez ev sahipliği yapacak
8. sinemasal film festivali başladı! Binlerce çocuk ilk kez sinema deneyimi yaşayacak mask
8. sinemasal film festivali başladı! Binlerce çocuk ilk kez sinema deneyimi yaşayacak
Ara Güler Müzesi’nin kapıları yeni sergi ile tekrar açılıyor mask
Ara Güler Müzesi’nin kapıları yeni sergi ile tekrar açılıyor
Ankara Devlet Opera ve Balesi sezonu Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde açacak mask
Ankara Devlet Opera ve Balesi sezonu Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde açacak
“Next Level Üreten Kadınlar Kulübü” kadınlara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor… mask
“Next Level Üreten Kadınlar Kulübü” kadınlara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Son dakika! Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor! 7 köyü daha işgalden kurtardı mask
Son dakika! Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor! 7 köyü daha işgalden kurtardı
Azerbaycanlı sanatçı Azerin Başkentli müzikseverlerle buluştu - Video mask
Azerbaycanlı sanatçı Azerin Başkentli müzikseverlerle buluştu - Video
Son dakika haberi... Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi mask
Son dakika haberi... Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi
Savaşçı Dizisi 100. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Savaşçı Dizisi 100. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 5. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 5. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL