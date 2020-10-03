03 Eki 2020 - 23:08
Son dakika! Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor! 7 köyü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır." paylaşımında bulundu.
İlham Aliyev daha önce de Madagiz yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.