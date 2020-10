Gelinim Mutfakta 546. Bölüm Canlı İzle! 5 Ekim Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta 546. Bölüm Canlı İzle

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması gündüz kuşağının en sevilen programı olmaya devam ediyor. Onur Büyüktopçu'nun renkli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programında rekabet ve eğlence hafta boyunca sürüyor. Kanal D ekranlarının en çok izlenen yarışma programında rekabet her geçen gün artarak devam ediyor. Onur Büyüktopçu'nun başarılı sunumu ile Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Gelinler ve kaynanaların takım olarak yarıştığı programda günün birincisi olan yarışmacı çeyrek altın kazanırken, hafta boyunca en çok puanı toplayan yarışmacı ise altın bileziklerin sahibi oluyor. Gelinlerin her gün belirlenen yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştığı programda, kaynanalar ise gelinlerinin tabağını tahmin etmeye çalışıyor ve puan veriyor. Onur Büyüktopçu'nun da kaynanalarla beraber verdiği puanlarla günün ve haftanın birincisi seçiliyor. Hafta boyunca alınan puanların önemli olduğu yarışmada heyecan her geçen gün artıyor.

Gelinim Mutfakta 28 Eylül 2 Ekim Haftasının Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasının geçen hafta birincisi Ayşe oldu. Hafta boyunca 6 farklı lezzeti en iyi yapmaya çalışan gelinlerden Ayşe 95 puanla haftanın birincisi olarak 5 altın bilezik kazandı. Hafta boyunca sıkı bir rekabete giren 4 gelinden Ayşe bilezikleri kazanırken, yarışmaya yeni gelmiş olan Ümran ise 56 puan alarak elenen isim oldu.

28 Eylül günü haftaya başlanan programda 2 Ekim cuma günü haftanın son programı yayınlandı. Hafta boyunca yüksek performans gösteren gelin Ayşe 2 Ekim'de hem günün hem de haftanın birincisi oldu. Ümran'ın elenmesi ile yeni gelecek gelinin kim olacağı merak ediliyor.

Gelinim Mutfakta 5 Ekim Günün Birincisi Belli Mi?

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçen hafta yarışmaya devam etme hakkı kazanan Ayşe, Zeynep ve Sinem'e yeni bir rakip gelecek. 5 Ekim günü yeni haftanın başlayacağı programda elenen isim Ümran'ın yerine kimin geleceği ise henüz belli değil. Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 ekim günü yeni yarışmacısı ve puan durumu henüz açıklanmadı. Program yayınlandıktan sonra günün birincisini ve puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.