Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!

Müge Anlı 6 Ekim 2020 Canlı İzle

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hız kesmeden devam ediyor. Kayıpların bulunduğu, cinayetlerin çözüldüğü programda Müge Anlı ve ekibi bu sezonda tüm gücü ile çalışıyor. Ekrana taşıdığı inanılmaz olaylarla gündemi belirleyen Müge Anlı Türkiye'nin en güvenilir ismi olmaya devam ediyor. Cesur sunucu ve ekibi yaptıkları araştırmalar ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında her gün birbirinden çarpıcı olaylar ele alınıyor. Birçok kayıp vakasının açığa kavuşturulduğu programda gizli kalmış sırlar açığa çıkıyor. Gündemi belirleyen olaylarla Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 5 Ekim Programında Neler Oldu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün yayınlanan bölümünde inanılmaz gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ve ekibi tarafından geçen yıldan bu yana aranan Mehmet Ali Koran'ın kafatası bulundu. Tekne boyacısı olan Mehmet Ali Koran geçen sene aralık ayından beri kayıptı. Yaklaşık 80 gün önce tersane işçilerinin baktığı Betty isimli köpeğin bulduğu kafatasının adli tıp incelemeleri sonucu Mehmet Ali Koran'a ait olduğu anlaşıldı. Tersane boyacısının cinayeti ile ilgili 4 kişi göz altına alındı. İncelemeler sonucu cinayet şüphelisi olan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili gelişmeler programda seyirci ile paylaşıldı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının gündemlerinden biri de Saliha Çalışkan oldu. 27 aydır kayıp olan 2 çocuk annesi Saliha Çalışkan Müge Anlı ve ekibi tarafından aranmaya devam ediyor. Kayıp olduğu günden beri bireysel emeklilik birikimine dokunmayan Saliha Çalışkan'ın hastaneye bile gitmediği öğrenildi. Müge Anlı Saliha Çalışkan'ın öldürüldüğünden şüphelendiğini açıkladı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 6 Ekim Programı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanacak bölümünde dün ele alınan Mehmet Ali Koran cinayetinin şüphelileri ile ilgili bilgiler aktarılacak. Saliha Çalışkan'ı arama çalışmalarını da devam ettiren Müge Anlı yeni gündem ve gelişmelerle bugün saat 10.00'da ATV'de.