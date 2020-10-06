Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 Eki 2020 - 09:38

Zuhal Topal'la Sofrada 447. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim Puan Durumu

Ekranların sevilen yarışmacısı Zuhal Topal’la Sofarada bu hafta yine farklı bir ilde! 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal’la Sofrada 447. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal’la Sofrada son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Zuhal Topal'la Sofrada 447. Bölüm Full İzle Youtube

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması yeni sezonda da tüm heyecanı ile devam ediyor. FOX TV ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Program hafta içi her gün saat 16.00'da ekranlara geliyor.

Zuhal Topal'ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yarışmada gelinler oluşturdukları menülerini en iyi şekilde hazırlamaya çalışırken, kaynanalar ise verdikleri puanlarla kendi gelinlerini birinci yapmaya çalışıyor. Zuhal Topal'ın da puan verdiği yarışmada hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 5 Ekim Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal'la Sofrada programında dün yayınlanan 5 Ekim bölümünde yeni haftanın ilk yarışmacısı hünerlerini gösterdi. 5-9 Ekim yarışmacılarının da tanıtıldığı haftanın ilk programı rekabet ve eğlence ile başladı. Zuhal Topal'la Sofrada programında bu hafta yarışacak olan gelin ve kaynanalar ise şu şekilde olacak.

·         Gaye- Fidan Özdemir

·         Elif- Güleser Bilgili

·         Meryem- Melek Kapçeoğlu

·         Gülşen-Ayten Çamlıdere

·         Mihayela- Emine Çakır

Hafta boyunca mutfaktaki hünerlerini gösterecek yarışmacılar ve puan verecek kaynanalar bu şekilde olacak. Dün yayınlanan programda haftanın ilk yarışmacısı Gaye Özdemir performansını sergiledi. Kaynanalardan toplam 19 puan alan Gaye Özdemir Zuhal Topal'ın da 6 puan vermesi ile günü 25 puanla tamamladı. Haftanın ilk yarışmacısı Gaye Özdemir'in büyük ödülü kazanması için diğer yarışmacıların daha düşük puanlar alması gerekiyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim Puan Durumu Belli Mi?

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugün yayınlanacak olan 6 ekim programında haftanın 2. yarışmacısı Elif Bilgili mutfakta performansını gösterecek. Yemekleri ve sunumu ile en yüksek puanı almaya çalışacak olan Elif Bilgili'nin menüsü ise merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Zuhal Topal'la Sofrada programının 6 Ekim puan durumu ise henüz belli değil. Program yayınlandıktan sonra bugünün yarışmacısının puanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Eki 2020 - 09:38 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef Tek Parça 6 Ekim 2020 TV8 Canlı İzle!  Masterchef Türkiye 72. Bölüm Düello Zamanı! Kim Kazandı? mask
MasterChef Tek Parça 6 Ekim 2020 TV8 Canlı İzle!  Masterchef Türkiye 72. Bölüm Düello Zamanı! Kim Kazandı?
Gelinim Mutfakta 547. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 6 Ekim Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 547. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 6 Ekim Günün Birincisi Kim Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Çukur 4.Sezon 5. Bölüm 98. Bölüm Full İzle Show TV! 5 Ekim Çukur 4.Sezon 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 5. Bölüm 98. Bölüm Full İzle Show TV! 5 Ekim Çukur 4.Sezon 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gençliği Eyvah 17. Bölüm Full İzle ATV! 5 Ekim Gençliği Eyvah 17. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Gençliği Eyvah 17. Bölüm Full İzle ATV! 5 Ekim Gençliği Eyvah 17. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Full İzle TRT1! 5 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Full İzle TRT1! 5 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
MasterChef Duygu Elendi Mi Neden Yok? MasterChef Duygu neden elendi? Duygu ne dedi, neden veda etti? mask
MasterChef Duygu Elendi Mi Neden Yok? MasterChef Duygu neden elendi? Duygu ne dedi, neden veda etti?
Yasak Elma Dizisi 79. Bölüm Full İzle Fox TV! 5 Ekim Yasak Elma 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 79. Bölüm Full İzle Fox TV! 5 Ekim Yasak Elma 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 22. Bölüm Full İzle Star TV! 5 Ekim Sefirin Kızı 22. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 22. Bölüm Full İzle Star TV! 5 Ekim Sefirin Kızı 22. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef Tek Parça 6 Ekim 2020 TV8 Canlı İzle!  Masterchef Türkiye 72. Bölüm Düello Zamanı! Kim Kazandı? mask
MasterChef Tek Parça 6 Ekim 2020 TV8 Canlı İzle!  Masterchef Türkiye 72. Bölüm Düello Zamanı! Kim Kazandı?
Gelinim Mutfakta 547. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 6 Ekim Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 547. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 6 Ekim Günün Birincisi Kim Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Çukur 4.Sezon 5. Bölüm 98. Bölüm Full İzle Show TV! 5 Ekim Çukur 4.Sezon 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 5. Bölüm 98. Bölüm Full İzle Show TV! 5 Ekim Çukur 4.Sezon 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gençliği Eyvah 17. Bölüm Full İzle ATV! 5 Ekim Gençliği Eyvah 17. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Gençliği Eyvah 17. Bölüm Full İzle ATV! 5 Ekim Gençliği Eyvah 17. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Full İzle TRT1! 5 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Full İzle TRT1! 5 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
MasterChef Duygu Elendi Mi Neden Yok? MasterChef Duygu neden elendi? Duygu ne dedi, neden veda etti? mask
MasterChef Duygu Elendi Mi Neden Yok? MasterChef Duygu neden elendi? Duygu ne dedi, neden veda etti?
Yasak Elma Dizisi 79. Bölüm Full İzle Fox TV! 5 Ekim Yasak Elma 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 79. Bölüm Full İzle Fox TV! 5 Ekim Yasak Elma 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 22. Bölüm Full İzle Star TV! 5 Ekim Sefirin Kızı 22. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 22. Bölüm Full İzle Star TV! 5 Ekim Sefirin Kızı 22. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef Tek Parça 6 Ekim 2020 TV8 Canlı İzle!  Masterchef Türkiye 72. Bölüm Düello Zamanı! Kim Kazandı? mask
MasterChef Tek Parça 6 Ekim 2020 TV8 Canlı İzle!  Masterchef Türkiye 72. Bölüm Düello Zamanı! Kim Kazandı?
Gelinim Mutfakta 547. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 6 Ekim Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 547. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 6 Ekim Günün Birincisi Kim Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Çukur 4.Sezon 5. Bölüm 98. Bölüm Full İzle Show TV! 5 Ekim Çukur 4.Sezon 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 5. Bölüm 98. Bölüm Full İzle Show TV! 5 Ekim Çukur 4.Sezon 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gençliği Eyvah 17. Bölüm Full İzle ATV! 5 Ekim Gençliği Eyvah 17. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Gençliği Eyvah 17. Bölüm Full İzle ATV! 5 Ekim Gençliği Eyvah 17. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Full İzle TRT1! 5 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Full İzle TRT1! 5 Ekim Uyanış Büyük Selçuklu 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisi 79. Bölüm Full İzle Fox TV! 5 Ekim Yasak Elma 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 79. Bölüm Full İzle Fox TV! 5 Ekim Yasak Elma 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 22. Bölüm Full İzle Star TV! 5 Ekim Sefirin Kızı 22. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 22. Bölüm Full İzle Star TV! 5 Ekim Sefirin Kızı 22. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisi Oyuncuları Kimler? Sadakatsiz Dizisi Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? mask
Sadakatsiz Dizisi Oyuncuları Kimler? Sadakatsiz Dizisi Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MasterChef Tek Parça 6 Ekim 2020 TV8 Canlı İzle!  Masterchef Türkiye 72. Bölüm Düello Zamanı! Kim Kazandı? mask
MasterChef Tek Parça 6 Ekim 2020 TV8 Canlı İzle!  Masterchef Türkiye 72. Bölüm Düello Zamanı! Kim Kazandı?
Gelinim Mutfakta 547. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 6 Ekim Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 547. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 6 Ekim Günün Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 447. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim Puan Durumu mask
Zuhal Topal'la Sofrada 447. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim Puan Durumu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL