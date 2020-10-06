Zuhal Topal'la Sofrada 447. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim Puan Durumu

Zuhal Topal'la Sofrada 447. Bölüm Full İzle Youtube

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması yeni sezonda da tüm heyecanı ile devam ediyor. FOX TV ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Program hafta içi her gün saat 16.00'da ekranlara geliyor.

Zuhal Topal'ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yarışmada gelinler oluşturdukları menülerini en iyi şekilde hazırlamaya çalışırken, kaynanalar ise verdikleri puanlarla kendi gelinlerini birinci yapmaya çalışıyor. Zuhal Topal'ın da puan verdiği yarışmada hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 5 Ekim Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal'la Sofrada programında dün yayınlanan 5 Ekim bölümünde yeni haftanın ilk yarışmacısı hünerlerini gösterdi. 5-9 Ekim yarışmacılarının da tanıtıldığı haftanın ilk programı rekabet ve eğlence ile başladı. Zuhal Topal'la Sofrada programında bu hafta yarışacak olan gelin ve kaynanalar ise şu şekilde olacak.

· Gaye- Fidan Özdemir

· Elif- Güleser Bilgili

· Meryem- Melek Kapçeoğlu

· Gülşen-Ayten Çamlıdere

· Mihayela- Emine Çakır

Hafta boyunca mutfaktaki hünerlerini gösterecek yarışmacılar ve puan verecek kaynanalar bu şekilde olacak. Dün yayınlanan programda haftanın ilk yarışmacısı Gaye Özdemir performansını sergiledi. Kaynanalardan toplam 19 puan alan Gaye Özdemir Zuhal Topal'ın da 6 puan vermesi ile günü 25 puanla tamamladı. Haftanın ilk yarışmacısı Gaye Özdemir'in büyük ödülü kazanması için diğer yarışmacıların daha düşük puanlar alması gerekiyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim Puan Durumu Belli Mi?

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugün yayınlanacak olan 6 ekim programında haftanın 2. yarışmacısı Elif Bilgili mutfakta performansını gösterecek. Yemekleri ve sunumu ile en yüksek puanı almaya çalışacak olan Elif Bilgili'nin menüsü ise merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Zuhal Topal'la Sofrada programının 6 Ekim puan durumu ise henüz belli değil. Program yayınlandıktan sonra bugünün yarışmacısının puanına haberimizden ulaşabilirsiniz.