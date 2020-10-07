Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 7 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 7 Ekim Canlı İzle

Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı hafta içi her gün Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor. Demet Akalın'ın dobra yorumları ve Alişan'ın neşeli sunumu ile sevilen program tüm hızı ile yayın hayatına devam ediyor. Bu sezon Star TV ekranların yayınlanmaya başlayan sabah programında eğlence hiç son bulmuyor. Birbirinden renkli konu ve konukların olduğu program bilgi verici ve neşeli konsepti ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı hafta içi her gün saat 09.45'te Star TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Demet Akalın ve yakın arkadaşı Alişan'ın beraber sunuculuğunu üstlendiği sabah programı zengin içeriği ve eğlenceli konsepti ile yayınlandığı günden bu yana yoğun ilgi ile takip ediliyor. Sabah saatlerinin kıpır kıpır, neşeli ve bilgilendirici programında her gün birbirinden farklı konuklar programa renk katıyor. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında bir taraftan müzik ve dans şölen yaşanırken diğer yandan sağlıktan mutafağa, ilişkilerden astrolojiye birçok konu konuşuluyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Programında 6 Ekimde Neler Yaşandı?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı dün yayınlanan bölümü ile tine ekran başındakilere son derece eğlenceli ve bilgili saatler sundu. Programın dünkü konukları arasında olan Kobra Murat şarkılar ile stüdyoyu coşturdu. Her gün müzik şöleni yaşandığı programda Kobra Murat'a Solmaz Çiros da dansları ile eşlik etti. İkilinin performansları ile stüdyoda neşe dolu anlar yaşandı.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 6 Ekim konukları arasında Uzman Psikolog Ramazan Saygın Şimşek ve Uzman Psikolog Esra Ezmeci de yer aldı. Psikologların ikili insan ilişkileri hakkında farklı perspektiflerden sunduğu bilgiler stüdyoda ilişkiye dair tartışmalar yarattı. Seyircinin de ikili insan ilişkileri hakkında yeni bilgiler edinmesine yardımcı olan uzman psikologlar programa yeni bakış açıları ile renk kattı.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Programının 7 Ekim Konukları Kim?

Sabahların müzik, eğlence ve bilgi dolu yarışması Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tüm coşkusu ile hız kesmeden Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda yeni konuklar ağırlanıyor. Sanat dünyasından farklı isimlerin konuk olarak katıldığı programda magazin gündemine dair de yorumlar yapılıyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında 7 Ekim günü konukları henüz belli değil. Sabah programının her gün tanıtım filminde gösterilen konukları bugün belli değil. Programda 7 Ekim için tanıtım programı yayınlanmadı.