Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 7 Ekim 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 7 Ekim 2020 Canlı İzle

ATV ekranlarının en sevilen reality programı Esra Erol hafta içi her gün yeni gündemlerle ekrana gelmeye devam ediyor. Uzun zamandır büyük bir başarı ile devam eden program izleyici tarafından sürekli takip ediliyor. Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olan Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı programda her geçen gün farklı konular ele alınıyor ve yeni gelişmeler ekrana taşınıyor. Esra Erol'un sevilen reality programı hafta içi her gün saat 16.20'de ekranlara gelmeye devam ediyor.

Esra Erol ve ekibi programda birçok dosya üzerine çalışıyor. Dağılan ailelerin arayışları, kayıplar ve aldatma olayları ile gündemi belirleyen programda akıl almaz olaylar yaşanıyor. Birçok acı verici gündemi ekrana taşıyan Esra Erol insanların dertlerine çare olmaya devam ediyor.

Esra Erol'da 6 Ekim Programında Neler Yaşandı?

Esra Erol'un 6 ekim günü yayınlanan programında yine birçok gelişme yaşandı. Her gün yeni gündemleri ekrana taşıyan Esra Erol'da dün yüzleşmeler gerçekleşti.

Dün yayınlanan programda Ebru velayeti kendisinde olan çocuğunu kaçıran eski kocası ile yüzleşti. Ebru 2 yaşındaki çocuğu 4 aydır eski kocası Mehmet Akyol tarafından kaçırıldığı için Esra Erol'a başvurmuştu. Esra Erol Mehmet Akyol'u buldu ve dünkü programda yüzleşme yaşandı. 6 ekim programında Ebru eski kocası Mehmet Akyol ve ailesi ile karşı karşıya geldi.

Esra Erol'a bu hafta katılan Meryem kocasının 3 yıldır Özbekistanlı Feruza ile yaşadığını söylemişti. Meryem'in dünkü yayında kocası Ömer'in Özbekistanlı Feruza'yı sınır dışı edilmekten kurtarmak için babası ile evlendirdiğini söylemesi ise izleyenleri şaşırttı. 6 Ekim programında Meryem, kocası Ömer ve ilişki yaşadığı Özbekistanlı Feruza hakkında ilginç iddialarda bulundu.

Esra Erol'da dün konuşulan başka bir gündem ise %88 zihinsel engeli bulunan çocuğu odaya kilitleyip ortadan kaybolan Nurgül oldu. Kocası 20 yıllık eşi Nurgül'ün çocuğu neden odaya kilitlediğini ve nerede olduğunu merak ediyor.

Esra Erol 7 Ekim Programı

Esra Erol'da 7 ekim günü yayınlanacak programda kocası Ömer ve ilişki yaşadığı Feruza'ya dair ortaya atılan iddialar konuşulacak, meselenin altında yatan sebepler konuşulacak. Esra Erol'un aramaya devam ettiği Nurgül ile ilgili bilinmeyenler konuşulacak. 13 eylülden beri ortada olmayan Cansu Çakın'ın nerede olduğu ve epilepsi hastası %50 engelli Eda'nın kaybolması da Esra Erol'un 7 ekim gündemleri arasında.