Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 8 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol 8 Ekim 2020 Canlı İzle

ATV ekranlarının en sevilen reality programı Esra Erol hafta içi her gün seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden Esra Erol'un sunduğu reality programda birbirinden farklı konular ele alınmaya ve tartışma yaratmaya devam ediyor. Dağılmış ailelerin, savrulan hayatların, kayıp olaylarının ve sırların peşinden koşan Esra Erol ve ekibinin reality programı hafa içi her gün saat 16.20'de ekrana geliyor.

Uzun yıllardır ATV ekranında yayınlanan reality programda birçok aile bir araya getirildi, sırlar açığa çıkarıldı ve kayıp olayları çözüldü. Esra Erol ve ekibi yani olaylara da aynı hassasiyetle yaklaşmaya ve insanlara yardım etmeye devam ediyor. Sevilen reality programında konuşulan akıl almaz olaylar ve sıra dışı kayıp olayları ise seyirciyi şaşırtmaya devam ediyor.

Esra Erol'da 7 Ekim Programında Neler Yaşandı?

Esra Erol'da dün yayınlanan programda birçok iddia tartışılırken, yüzleşmeler de gerçekleşti. Esra Erol'da 7 Ekim gündemlerinden biri kocası ile ilgili ilginç iddialarda bulunan Meryem hanımdı. Meryem hanım kocasının 3 yıldır Özbekistanlı Feruza isimli kadınla yaşadığını ve Feruza isimli kişinin sınır dışı edilmemesi için kocası Ömer'in onu babası ile evlendirdiğini iddia etti. Bu iddiaların üzerine Ömer'in canlı yayına bağlanması ile konu derinleşti.

Esra Erol'da dün yayınlanan programda ekrana gelen diğer gündem ise Ebru ve eski eşi Mehmet Akyol'un yüzleşmesi oldu. Esra Erol'da 4 aydır velayeti kendisinde olan çocuğu eski eşi Mehmet Akyol tarafından kaçırılan Ebru, eski eşi ve ailesi ile canlı yayında yüzleşme yaşadı.

Esra Erol 8 Ekim Programı Gündemleri Neler?

Esra Erol'un reality programında dün ele alınan konular yeni gelişmeler ve ortaya çıkan farklı ayrıntılarla bugün yine ekrana gelecek. Esra Erol'da 8 Ekim'de gündem olacak diğer konular ise %50 zihinsel engeli olan Eda Şahin'in kayıp olması, 20 yıllık eşi tarafından sürekli aldatılan Hatice hanımın isyanı, 20 yıllık karısı Nurgül tarafından terkedilen adamın iddiaları olacak. Esra Erol yeni gündem ve gelişmeler ise bugün saat 16.20'de ATV'de.