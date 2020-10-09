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- 09 Eki 2020 - 21:22

Ankara sporun da başkenti oluyor! Altındağ'a 9 muhteşem Spor Tesisi

Bakan Kasapoğlu, bu çıtayı her geçen gün daha yükseklere taşıman gayreti içinde olduklarını belirterek, "Bu tesislerle... Gerek Altındağ'da gerek Ankaramızın diğer noktalarında yükselen, yükselecek olan tesislerle birlikte inanıyoruz ki Ankaramız sporun da başkenti olacak." diye konuştu. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  Ankara'nın sporun da başkenti olacağına inandığını söyledi. Altındağ ilçesinde inşa edilecek 9 spor tesisinin temel atma törenine katılan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin son 18 yılda her alanda zirveye oynadığını vurguladı.

Tesisleşme anlamında devrimin gerçekleştirildiğini dile getiren Kasapoğlu, "Ülkemizin zirveye olan iddiasını her alanda sürdürdüğünün hep birlikte şahitleriyiz. Sporcu gençlerimizi yarınlara çok daha güçlü hazırlamak, bu anlamda da her türlü imkanı gençlerimizin, sporcularımızın önüne sermek bizlerin görevi." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, bu çıtayı her geçen gün daha yükseklere taşıman gayreti içinde olduklarını belirterek, "Bu tesislerle... Gerek Altındağ'da gerek Ankaramızın diğer noktalarında yükselen, yükselecek olan tesislerle birlikte inanıyoruz ki Ankaramız sporun da başkenti olacak." diye konuştu. 

"Eksik neyse tamamlayacağız." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizden, milletimizden, kadınlarımızdan özellikle istirhamımız bu tesisleri gece gündüz demeden doldurmaları. Çünkü tesislerimiz insanımız, gençlerimiz, sporcularımızla güzel. Spor yapan, sporu yaşam tarzı olarak benimsemiş millet olma yolunda çalışmamız gerekiyor. Sporu tabana ne kadar çok yayarsak, spor kültürünü ne kadar çok güçlendirirsek, spordaki başarımız, uluslararası anlamda olimpiyatlarda, şampiyonalarda çok daha güçlü seviyelere gelecek. İnanıyoruz ki Altındağ'dan, Ankaramızın tüm diğer noktalarından, ülkemizin dört bir yanından yarınların Avrupa, olimpiyat şampiyonlarını, yıldızlarını, dev adamlarını inşallah hep birlikte yetiştireceğiz." 

Bakan Kasapoğlu, sporun birkaç branştan ibaret olmadığının altını çizerek, "Pek çok branşı vatandaşlarımızın, gençlerimizin ilgisine sunma gayretimiz var. Bu tesisler eskrim, judo, güreş, yüzme, okçuluk gibi her alanda gençlerimizi yetiştirecek tesisler. İnanıyorum ki başkanımız ve ekibi bunları en hızlı şekilde halkımızın kullanımına sunma noktasında çalışacaklar, çalışıyorlar. Biz de bütün imkanlarımızla, ülkemizin dört bir yanında olduğumuz gibi Altındağ'ın, değerli komşularımızın da yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. 

- Balcı: "Geleceğin şampiyonaları Altındağ'dan yetişecek"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise sporcunun destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu tesisler sayesinde inanıyorum ki geleceğin şampiyonları Altındağ'dan yetişecek. 'Sporcu Fabrikası', farklı branşta başarılı sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak. Bunun yanında bugün yine temellerini atacağımız 5 bireysel antrenman salonu, 2 yüzme havuzu ve 1 okçuluk tesisiyle Altındağ'da spor, Sayın Bakanımızın sayesinde adeta şaha kalacak. Bu tesislerle Altındağ zirveye oynayacak. Tesislerimizin hayata geçmesiyle Altındağ'da yepyeni bir dönem başlayacak. İnşallah şampiyonaları yine Altındağ'dan yetiştireceğiz. Bu tesisler Türkiye'ye örnek olacak, Ankara'da tek olacak. Uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları inşallah buralardan yetiştireceğiz. Bugün bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken ilk adımı atıyoruz."

Programa katılan milletvekilleri adına bir konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da spor yatırımlarının Altındağ'a hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Altındağ Belediye Başkanı Balcı'ya teşekkürlerini iletti.

Altındağ'da yapılacak spor tesisleri ise şöyle:

Sporcu fabrikası (Ulubey mahallesi), 5 bireysel antrenman salonu (Beşikkaya, Yıldıztepe, Karapürçek, Gültepe, Karacaören mahalleleri), 1 okçuluk tesisi (Doğantepe mahallesi), 2 yüzme havuzu (Battalgazi ve Feridun Çelik mahalleleri).

09 Eki 2020 - 21:22 Ankara- Belediyeler

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