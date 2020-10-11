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- 11 Eki 2020 - 23:43

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini uzattı! Artık 24 saat sürdürecek

Anne Cennet Kabaklı: "Bizim yüreğimiz yok, onlar içeride müziği son sese verip bize acı veriyor. Eylemime 24 saat devam edeceğim ve oğlum gelene kadar da kalkmayacağım" Baba Şevket Bingöl: "Evladımızı alana kadar 24 saat buradayız. Eylemimiz gece gündüz devam edecek"

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Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat tutacak.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 403'üncü gününe girdi.

Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek oturma eylemi yapan anne Cennet Kabaklı, evlat nöbetinde ikinci yıllarına girdiklerini ve evladının yolunu gözlediğini söyledi.

"Bugünden itibaren 24 saat nöbet tutacağız" diyen anne Kabaklı evladının bırakılmasını istedi.

Kabaklı, "HDP ve PKK oğlumu geri versinler artık. Bütün evlatlardan ne istiyorlar, hiç mi vicdanları, merhametleri yok. Bizim yüreğimiz yok, onlar içeride müziği son sese verip bize acı veriyor. Eylemime 24 saat devam edeceğim ve oğlum gelene kadar da kalkmayacağım" diye konuştu.

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise tek amaçlarının HDP ve terör örgütü PKK'dan çocuklarını istemek olduğunu dile getirdi.

HDP il binasında bulunanların ve binaya girenlerin müzik çalarak, işaretle ya da sözlü olarak sürekli kendilerini tahrik ettiklerini ifade eden Bingöl, duygularını şöyle dile getirdi:

"Canımız sağ oldukça, çocuklarımızı alana kadar eyleme devam edeceğiz. Artık bundan sonra böyle, biz sustukça onlar bizimle dalga geçmeye başladı. Evladımızı alana kadar 24 saat buradayız. Eylemimiz gece gündüz devam edecek."

11 Eki 2020 - 23:43 AA Ankara- Gündem

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