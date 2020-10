Zuhal Topal'la Sofrada 454. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim Puan Durumu!

Zuhal Topal'la Sofrada 454. Bölüm İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada tüm heyecanı ile devam ediyor. Türkiye'nin en eğlenceli yemek yarışmasında rekabet her geçen gün artıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada renkli yarışmacılar, mücadele dolu anlar ve lezzetli tarifler seyirci ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Sofrada yarışması hafta içi her gün saat 16.00'da ekrana geliyor.

Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumu ile ekrana gelen programda gelin ve kaynanalar yarışıyor. Haftanın her günü farklı bir yarışmacının performansını gösterdiği yarışmada, gelinler menülerini kendi belirliyor. Gelinler mutfakta hünerlerini sergilerken kaynanalar ise puanlama yapıyor. Zuhal Topal'ın da puan verdiği yarışmacılardan en yüksek puanı alan ise haftanın finalinde 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada programında hırslı yarışmacıların neşeli rekabeti hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ekim Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının en renkli yarışmasında 14 Ekim bölümü ile haftanın 3. günü geride kaldı. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında dün Tuğçe Meral performansını gösterdi. Haftanın birincisi olmak için en az 27 puan alması gereken Tuğçe Meral menüsü ile dikkat çekti.

Haftanın 3. gün yarışmacısının menüsü şu şekilde:

· Niğde Usulü Yoğurtlu Tarhana Çorbası

· Tereyağında Mumbar

· Maş Fasulyesi Piyazı

· Fesleğenli Humus

· Piliç Topkapı

· Sebze Garnitür

· Susamlı Semizotu Salatası

· Ballı Kaymaklı Elma Tatlısı

Kalabalık ve zorlu menüsü ile dikkat çeken yarışmacı puanı ile ilk gün yarışan Özge Azgan ve 2. gün yarışan Aytül Poyraz'ı geride bıraktı. 3. gün yarışmacısı aldığı 37 puan ile şimdilik zirvede oturuyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim Yarışmacısının Puanları Belli Mi?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 15 Ekim yarışmacısı ise Filiz Çendioğlu olacak. Bugün saat 16.00'da ekrana gelecek yarışmanın puan durumu ise henüz belli değil. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bugünkü puan durumu yayınlandıktan sonra haberimizden ulaşabilirsiniz.